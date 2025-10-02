Уночі проти 2 жовтня ворог атакував Бучу Київської області ударним БпЛА.

Про це повідомили у ДСНС України та голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

Атака на Бучу 2 жовтня: що відомо

Унаслідок атаки на Бучу сьогодні виникла масштабна пожежа у двоповерховій будівлі санаторію, що не функціонує.

Займання площею близько 600 кв. м вдалося ліквідувати о 02:13.

Рятувальники виявили травмованого чоловіка 1977 року народження.

За словами голови Київської ОВА Руслана Калашника, у потерпілого осколкове поранення правої гомілки.

Чоловіка госпіталізували до місцевої лікарні, йому надається необхідна медична допомога.

— Ворог цілеспрямовано атакує мирні населені пункти, намагаючись знищити саме життя. Зло має бути покаране. Бережіть себе та своїх близьких, перебувайте у безпечних місцях під час повітряної тривоги, — наголосив Калашник.

Вранці 2 жовтня ворог продовжив атаки дронами по Київській області.

Під удар потрапив Вишгородський район.

Унаслідок влучання загорівся приватний будинок.

Крім того, чоловік 1973 року народження дістав термічні опіки першого ступеня рук, лобної ділянки та стоп.

Постраждалого госпіталізували до лікарні. Пожежу ліквідували рятувальники.

