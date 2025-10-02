Протягом ночі 2 жовтня російські безпілотники атакували Київщину, а в регіоні було чутно вибухи. Також зафіксовано пошкодження інфраструктури на Сумщині, що призвело до затримок потягів.

У Харківській області РФ завдала ракетного удару по житловому кварталу Балаклії, є загибла та поранені.

Уряд України тим часом ухвалив рішення щодо спрощення переведення військовослужбовців між частинами.

Детальніше про ці та інші головні події ночі та ранку 2 жовтня – у добірці Фактів ICTV.

Переведення військовослужбовців до інших військових частин

Уряд за поданням Міноборони ухвалив рішення, яке унормовує порядок переведення військових між підрозділами.

Міністр оборони Денис Шмигаль зазначив, що розпорядження командира про переведення має бути виконане протягом 30 днів, а протягом 72 годин військовий має почати здавати посаду.

Також передбачено можливість подання електронного рапорту через застосунок Армія+.

Затримка потягів через обстріл Сумщини

Внаслідок російського обстрілу пошкоджено інфраструктуру та знеструмлено ділянки залізниці у Сумській області.

Укрзалізниця повідомляє про затримку низки рейсів:

№779/780 Київ-Суми (+02:57);

№787/788 Київ-Шостка (+01:05);

№773/774 Шостка-Київ (+03:30);

№143/144 Суми-Львів (+01:40).

Пасажири перебувають у безпечних місцях, відновлювальні роботи тривають.

Вибухи у Київській області

У ніч проти 2 жовтня Київська обласна військова адміністрація підтвердила атаку ворожих дронів.

У регіоні працювала ППО, місцеві жителі чули вибухи у Київській області.

Наразі невідомо чи є влучання ворожих повітряних цілей. Також не надходила інформація щодо постраждалих.

Триває обстеження територій.

Вибухи у Харківській області

Ввечері 1 жовтня російська армія завдала ракетного удару по центральній частині Балаклії Харківської області.

Ракета влучила біля п’ятиповерхівки, внаслідок чого загорілася квартира та автомобілі.

За попередньою інформацією унаслідок вибухів у Балаклії загинула 70-річна жінка, ще 9 людей дістали поранення.

На місці працюють ДСНС та пожежники. Триває ліквідація наслідків обстрілу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 317-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

