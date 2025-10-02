У Кривому Розі на Дніпропетровщині невідомий чоловік ножем завдав ударів двом військовослужбовцям під час перевірки документів. Після чого втік з місця події.

Про це повідомили у поліції Дніпропетровської області та у Дніпропетровському обласному ТЦК та СП.

У Кривому Розі чоловік поранив двох військових

Інцидент стався зранку у четвер, 2 жовтня, у Покровському районі Кривого Року під час проведення заходів оповіщення представниками ТЦК та СП.

Зараз дивляться

Під час спілкування між чоловіком та військовими виник конфлікт, в ході якого зловмисник дістав з кишені ніж та завдав ним ударів 53-річному та 36-річному військовослужбовцям. Після чого підозрюваний втік.

Обох чоловіків доставили до лікарні з ножовими пораненнями. У ТЦК та СП повідомили, що один із поранених перебуває у важкому стані.

Наразі правоохоронці вже встановили особу ймовірного нападника, з ним розпочаті слідчі дії.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальні провадження, передбачені ч.1 ст.125 та ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.