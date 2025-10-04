В Одесі знову підтоплено низку вулиць та провулків. Рух на більшості ділянок є, а чергові бригади розчищають дощоприймачі та рукави.

Негода в Одесі: підтоплені вулиці та правулки

Як повідомляє житлово-комунальна служба Одеси, підтоплено відразу кілька локацій.

Ліквідація наслідків негоди станом на 16:00, зокрема підтоплено, але рух транспорту є:

Ярмарковий провулок,

вул. 28-ї Бригади,

вул. Головатого (АЗС Сокар),

Хімічна,

вул. Балтська дорога, 68,

вул. Косівська, 2д,

вул. Щеголєва.

Рух ускладнений:

вул. Одарія (порт).

Рух відсутній:

вул. Балтська дорога, 76.

Як повідомив мер Геннадій Труханов, міські служби залишаються у посиленому режимі та продовжують усувати наслідки негоди.

У службі зазначили, що наразі проводяться роботи по очищенню дощоприймачів та рукавів.

– Чергові бригади працюють на локаціях можливих підтоплень. Задіяно техніки 42 од, Співробітників 225, – наголосили у ЖКС.

Нагадаємо, що 30 вересня протягом семи годин в Одесі випала майже двомісячна норма опадів.

Це призвело до підтоплення вулиць і пошкодження комунальної інфраструктури. Внаслідок негоди загинуло десять людей, серед них одна дитина.

Фото: Геннадій Труханов

