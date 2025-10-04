Одесу знову накрила негода: підтоплено низку вулиць
В Одесі знову підтоплено низку вулиць та провулків. Рух на більшості ділянок є, а чергові бригади розчищають дощоприймачі та рукави.
Негода в Одесі: підтоплені вулиці та правулки
Як повідомляє житлово-комунальна служба Одеси, підтоплено відразу кілька локацій.
Ліквідація наслідків негоди станом на 16:00, зокрема підтоплено, але рух транспорту є:
- Ярмарковий провулок,
- вул. 28-ї Бригади,
- вул. Головатого (АЗС Сокар),
- Хімічна,
- вул. Балтська дорога, 68,
- вул. Косівська, 2д,
- вул. Щеголєва.
Рух ускладнений:
- вул. Одарія (порт).
Рух відсутній:
- вул. Балтська дорога, 76.
Як повідомив мер Геннадій Труханов, міські служби залишаються у посиленому режимі та продовжують усувати наслідки негоди.
У службі зазначили, що наразі проводяться роботи по очищенню дощоприймачів та рукавів.
– Чергові бригади працюють на локаціях можливих підтоплень. Задіяно техніки 42 од, Співробітників 225, – наголосили у ЖКС.
Нагадаємо, що 30 вересня протягом семи годин в Одесі випала майже двомісячна норма опадів.
Це призвело до підтоплення вулиць і пошкодження комунальної інфраструктури. Внаслідок негоди загинуло десять людей, серед них одна дитина.
Фото: Геннадій Труханов