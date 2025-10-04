Російські війська завдали ударів по Запорізькій області ввечері у суботу, 4 жовтня, внаслідок чого пошкоджено приватні будинки.

Вибухи у Запорізькій області 4 жовтня – які наслідки

Як повідомив керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров, попередньо пошкоджено приватні будинки внаслідок російської атаки на Запорізький район.

Перед вибухами було зафіксовано активність ворожої тактичної авіації та оголошено сигнал повітряної тривоги по всій Запорізькій області через загрозу застосування керованих авіаційних бомб (КАБів).

Зараз дивляться

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, українські військовослужбовці зафіксували дві швидкісні цілі на Запорізьку область через Вільнянськ.

Згодом у ЗСУ повідомили про виявлення КАБ, який прямував курсом на Оріхів.

Вранці у суботу, 4 жовтня, російські війська атакували Малокатеринівку Запорізької області FPV-дроном.

Внаслідок удару там пошкоджено автобус, який перевозив людей. За інформацією Запорізької ОВА, без постраждалих.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 319-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.