Стан повітря у Львові: у місті кілька пожеж, Садовий радить зачинити вікна
Поки фахівці не надали висновок щодо якості повітря у Львові через атаку 5 жовтня, міський голова Андрій Садовий порадив місцевим жителям про всяк випадок зачинити вікна та залишатися в безпечних місцях.
Стан повітря у Львові 5 жовтня: що відомо
Наразі, зазначає мер міста, поки немає підтвердженої інформації про небезпечні викиди у Львові.
– Після російських обстрілів у місті триває кілька пожеж, тож важливо вберегти себе від можливих шкідливих випарів та диму, – наголосив Андрій Садовий.
Після завершення повітряної тривоги очільник міста просить людей не поспішати виходити на вулицю.
Поки ж у місті працюють усі оперативні служби.
– Без паніки. Все буде добре. Бережіть себе і близьких! – зауважив Андрій Садовий.
Зазначимо, що вибухи у Львові сьогодні, 5 жовтня, не вщухають кілька годин поспіль.
Місто затягло густим димом, частково немає світла. Громадський транспорт у Львові поки не виходить на маршрути.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 320-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Фото: Суспільне Львів