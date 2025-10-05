Поки фахівці не надали висновок щодо якості повітря у Львові через атаку 5 жовтня, міський голова Андрій Садовий порадив місцевим жителям про всяк випадок зачинити вікна та залишатися в безпечних місцях.

Стан повітря у Львові 5 жовтня: що відомо

Наразі, зазначає мер міста, поки немає підтвердженої інформації про небезпечні викиди у Львові.

– Після російських обстрілів у місті триває кілька пожеж, тож важливо вберегти себе від можливих шкідливих випарів та диму, – наголосив Андрій Садовий.

Після завершення повітряної тривоги очільник міста просить людей не поспішати виходити на вулицю.

Зараз дивляться

Поки ж у місті працюють усі оперативні служби.

– Без паніки. Все буде добре. Бережіть себе і близьких! – зауважив Андрій Садовий.

Зазначимо, що вибухи у Львові сьогодні, 5 жовтня, не вщухають кілька годин поспіль.

Місто затягло густим димом, частково немає світла. Громадський транспорт у Львові поки не виходить на маршрути.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 320-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Суспільне Львів

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.