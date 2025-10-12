Уночі проти 12 жовтня 2025 року Росія здійснила чергову комбіновану атаку на Україну, застосувавши 118 ударних безпілотників типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів, а також керовану авіаційну ракету Х-31.

Такі дані станом на ранок 12 жовтня оприлюднили у Повітряних силах ЗСУ.

Нічна атака на Україну 12 жовтня: що відомо

Загалом противник атакував із напрямків Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Гвардійське (тимчасово окупований Крим) та Запорізька область (ТОТ).

Зараз дивляться

Зі 118 безпілотників близько 50 були Шахеди.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною було збито або придушено 103 ворожі безпілотники типу Shahed і дрони-імітатори різних типів на Півночі, Сході та Півдні країни.

Зафіксовано влучання однієї ракети та 15 ударних безпілотників у десяти населених пунктах.

Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється.

Як зазначили у Повітряних силах, атака триває – на Півночі та Сході зайшли нові групи ударних БпЛА.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 327-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.