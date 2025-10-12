Сьогодні, 12 жовтня, під час ворожої атаки лунали вибухи на Київщині. Російські дрони атакували одну з підстанцій Бориспільського району.

Про це повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник.

Вибухи на Київщині 12 жовтня: атака на Бориспільський район

Так, повітряна тривога почала лунати на Київщині о 09:25: у Фастівському, Обухівському, Броварському, Білоцерківському та Вишгородському районах. Командування Повітряних сил повідомило про російські дрони курсом на Васильків.

Зараз дивляться

Місцеві жителі у соцмережах повідомляли про звуки вибухів на Київщині.

Після 13-ї години Микола Калашник розповів, що внаслідок ворожої атаки на одній з підстанцій Бориспільського району поранення дістали два співробітники ДТЕК. Їх госпіталізували.

Попередньо відомо, що в одного працівника уламкові поранення голови, грудної клітини, руки та ніг. У іншого – травма вуха, садна рук та ніг.

Знеструмлення у Бориспільському районі

За інформацією Миколи Калашника, внаслідок атаки в Бориспільському районі частково знеструмлено три населені пункти – без світла лишаються 9607 родин.

Аварійні бригади ДТЕК Київські регіональні електромережі вже працюють над ліквідацією наслідків атаки.

У населених пунктах, де зараз немає світла, працюють пункти незламності, наголосив голова ОВА.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.