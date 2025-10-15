Під час нічної атаки Україну росіяни обстріляли 113 безпілотниками.

Нічна атака на Україну: що відомо

Нічна атака на Україну почалася орієнтовно о 22:50 14 жовтня.

З того часу окупанти з російських Міллєрово, Брянська, Курська та Приморсько-Ахтарська запустили 113 ударних безпілотників типу Shahed, Гербера і дронів інших типів.

За підрахунками Повітряних сил ЗСУ, близько 50 БпЛА, які застосували росіяни, були Шахеди.

Зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України збили/приглушили 86 дронів.

Приземлили їх на Півночі, Півдні та Сході країни.

Зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих дронів чи їхніх уламків на одній локації.

Наразі атака триває, оскільки в повітряному просторі залишається кілька безпілотників.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 330-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Фото: Сумська ОВА

