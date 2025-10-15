Уночі проти 15 жовтня Росія атакувала Дніпропетровську, Чернігівську та Харківську області.

Увечері частково зникло світло у кількох районах Києва. Президент США Дональд Трамп висловився про очікування від запланованої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

В Одесі з’явиться військова адміністрація, керівника якої невдовзі призначать.

Зараз дивляться

Детальніше про ці та інші головні події ночі та ранку 15 жовтня – у добірці Фактів ICTV.

Вибухи у Харкові, на Дніпропетровщині та Чернігівщині

У ніч на середу Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух ворожих ударних дронів у напрямку українських міст.

Після цього в різний час повідомляли про вибухи у Павлограді та Кам’янському у Дніпропетровській області, а також у Харкові.

У Чернігові через падіння безпілотника сталася пожежа на одному з об’єктів цивільної інфраструктури. Також у Семенівці на Чернігівщині ворожий дрон влучив у житловий будинок.

У Києві зникло світло

Увечері 14 жовтня у Києві частково зникло світло у Голосіївському, Шевченківському та Печерському районах.

У КМДА повідомили, що через перенавантаження мережі виникла проблема на одному з енергооб’єктів столиці.

Також через перебої з електропостачанням на окремих станціях метро короткочасно знизилася напруга і система перейшла на резервне живлення. Перерва тривала до хвилини.

Чого Трамп чекає від зустрічі з Зеленським

Президент США Дональд Трамп висловився про очікування від зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у п’ятницю.

Він сказав, що Київ прагне отримати озброєння, зокрема системи Tomahawk.

Також Трамп вчергове висловив розчарування російським диктатором Володимиром Путіним.

Глава Білого дому сказав, що російський правитель міг би завершити війну в Україні дуже швидко, та додав, що не розуміє, чому Путін продовжує її.

В Одесі буде військова адміністрація

Після припинення громадянства України меру Одеси Геннадію Труханову у місті створять військову адміністрацію.

Володимир Зеленський заявив, що Одеса заслуговує на більший захист та підтримку, що можна зробити у форматі військової адміністрації.

Він повідомив, що призначить керівника військової адміністрації найближчим часом.

Зазначимо, що, окрім Труханова, 14 жовтня було припинено громадянство танцівнику балету Сергію Полуніну та колишньому народному депутату Олегу Царьову.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.