У торгівельному центрі в Оболонському районі Києві пролунав вибух, який стався внаслідок спрацювання страйкбольної гранати. Поліція встановлює всі обставини події.

У ТРЦ Києва підірвали гранату: що відомо

За даними місцевих пабліків та джерел ЗМІ інцидент трапився у ТРЦ Dream Yellow.

На місці працюють слідчо-оперативна група територіального підрозділу та вибухотехніки. Потерпілих серед громадян не має.

Попередньо встановлено, що до приміщення магазину в ТРЦ зайшов 39-річний місцевий мешканець, який був у стані алкогольного спʼяніння та почав конфліктувати із персоналом закладу. У подальшому порушник кинув страйкбольну гранату, яка здетонувала.

Чоловік затриманий, наразі із ним спілкуються поліцейські. Вирішується питання правової кваліфікації події.

До речі, у вересні в одному з районів Києва у квартирі вибухнула граната, у результаті чого є загиблі. За попередніми даними, у квартирі здетонувала граната.

Джерело : Нацполіція

