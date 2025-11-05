В Оболонському районі Києва чоловік підірвав гранату у ТРЦ: що відомо
У торгівельному центрі в Оболонському районі Києві пролунав вибух, який стався внаслідок спрацювання страйкбольної гранати. Поліція встановлює всі обставини події.
За даними місцевих пабліків та джерел ЗМІ інцидент трапився у ТРЦ Dream Yellow.
На місці працюють слідчо-оперативна група територіального підрозділу та вибухотехніки. Потерпілих серед громадян не має.
Попередньо встановлено, що до приміщення магазину в ТРЦ зайшов 39-річний місцевий мешканець, який був у стані алкогольного спʼяніння та почав конфліктувати із персоналом закладу. У подальшому порушник кинув страйкбольну гранату, яка здетонувала.
Чоловік затриманий, наразі із ним спілкуються поліцейські. Вирішується питання правової кваліфікації події.
До речі, у вересні в одному з районів Києва у квартирі вибухнула граната, у результаті чого є загиблі. За попередніми даними, у квартирі здетонувала граната.