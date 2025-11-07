Вибухи в Гуляйполі: російський дрон атакував легковик, є поранений
Зранку 7 листопада пролунали вибухи у Гуляйполі Запорізької області. Ворог скинув вибухівку з FPV-дрона на цивільний автомобіль.
Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
Вибухи у Гуляйполі 7 листопада: що відомо
Перед тим як прогриміли вибухи у Гуляйполі очільник ОВА повідомляв про роботу ППО у Запорізькій області.
Пізніше Федоров повідомив, що внаслідок влучання вибухівки поранення дістав 48-річний чоловік.
Постраждалому оперативно надали всю необхідну медичну допомогу. Наразі загрози його життю немає.
Нагадаємо, вночі 7 листопада російські війська також атакували Запоріжжя.
Вибуховою хвилею вибило вікна у житлових будинках і дитячому садку в одному з районів міста.
Тоді повідомлень про постраждалих не надходило.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 353-тю добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.