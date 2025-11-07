Зранку 7 листопада пролунали вибухи у Гуляйполі Запорізької області. Ворог скинув вибухівку з FPV-дрона на цивільний автомобіль.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Вибухи у Гуляйполі 7 листопада: що відомо

Перед тим як прогриміли вибухи у Гуляйполі очільник ОВА повідомляв про роботу ППО у Запорізькій області.

Пізніше Федоров повідомив, що внаслідок влучання вибухівки поранення дістав 48-річний чоловік.

Постраждалому оперативно надали всю необхідну медичну допомогу. Наразі загрози його життю немає.

Нагадаємо, вночі 7 листопада російські війська також атакували Запоріжжя.

Вибуховою хвилею вибило вікна у житлових будинках і дитячому садку в одному з районів міста.

Тоді повідомлень про постраждалих не надходило.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 353-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

