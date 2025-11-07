Уночі проти 7 листопада серію вибухів чули в Чугуєві на Харківщині — на місто летіли ворожі дрони.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відповів на заяви Грузії про нібито “перешкоджання Києвом вступу Тбілісі до ЄС”.

Також стало відомо, що Швеція може профінансувати частину угоди з Україною про продаж винищувачів Gripen.

Детальніше про головні події ночі та ранку 7 листопада – у добірці Фактів ICTV.

Вибухи в Чугуєві

Уночі проти 7 листопада пролунала серія вибухів у Чугуєві Харківської області — місто перебувало під атакою російських дронів.

За словами міської голови Галини Мінаєвої, російські війська запустили понад десять безпілотників.

Попередньо постраждали цивільне підприємство та навчальний заклад.

– На місцях влучань сильна пожежа. Екстрені служби працюють, вживають необхідних заходів, – повідомила Мінаєва.

Наразі інформації про постраждалих не надходила.

Реакція України на заяви Грузії

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відповів на заяви грузинського МЗС про те, що Київ нібито заважав Грузії отримати статус кандидата до ЄС.

– Грузинській стороні не слід ображатися на своє відображення в дзеркалі. Усі причини поганих результатів на шляху вступу Грузії до ЄС – у Тбілісі, а не в Києві, – заявив глава МЗС.

Він наголосив, що Україна бажає грузинському народу реалізувати свої європейські прагнення, попри політику чинного уряду, і додав:

– Грузія – це Європа, а не “русский мир”.

Раніше глава МЗС Грузії Мака Бочорішвілі стверджувала, що у 2022–2023 роках Україна нібито виступала проти надання Грузії статусу кандидата в ЄС.

Gripen для України: Швеція може профінансувати частину угоди

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що Стокгольм може профінансувати частину угоди про продаж Україні винищувачів Gripen.

За його словами, фінансування буде здійснюватися не лише коштом України, а й завдяки експортним кредитам, замороженим російським активам та програмі допомоги Україні на 40 млрд крон у 2026–2027 роках.

– Ми можемо розглянути експортні кредити, заморожені російські активи та нашу програму допомоги Україні, – сказав Йонсон в інтерв’ю Reuters.

Міністр додав, що угода вже представлена Коаліції рішучих, і деякі її учасники можуть долучитися до фінансування, зокрема ті країни, які виробляють під компоненти для Gripen.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 353-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

