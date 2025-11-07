Увечері в четвер роботу аеропорту Брюсселя тимчасово призупинили через появу невідомого дрона. Це вже третій подібний випадок за останній тиждень, повідомляє VRT.

Брюссель зупиняв роботу аеропорту через дрон

Бельгійська авіадиспетчерська служба ухвалила рішення закрити брюссельський аеропорт Завентем о 21:20 за місцевим часом. Роботу летовища відновили приблизно о 22:00.

– Один рейс через збій був перенаправлений до аеропорту Амстердама. Всі інші рейси, заплановані на сьогоднішній вечір, будуть виконуватися, – повідомили в адміністрації аеропорту Брюсселя.

Інцидент у четвер став черговим у серії збоїв. Напередодні, у вівторок, роботу Завентема вже двічі зупиняли через появу невідомих безпілотників.

Зараз дивляться

Тоді через аналогічні інциденти було також тимчасово припинено роботу аеропорту Льєжа.

Бельгійські спецслужби припускають, що за серією появ дронів може стояти іноземна держава, імовірно Росія.

Після засідання Ради з питань національної безпеки у четвер уряд Бельгії ухвалив рішення розширити повноваження Національного центру повітряної безпеки, щоб посилити реакцію на такі інциденти в майбутньому.

Нагадаємо, 26 жовтня Литва закривала Вільнюський аеропорт і кордон із Білоруссю через повітряні кулі.

Литовська сторона стверджує, що ці кулі використовують контрабандисти для перевезення сигарет.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.