В ніч на 18 листопада російська армія атакувала Дніпро, Херсон та Харківщину дронами та ракетами.

У Бєлгородській області РФ сталася пожежа в ТЦ після атаки дронів. Також потужна пожежа була в передмісті міста Омська після вибуху газової труби.

Хмельницька та Рівненська АЕС знизили потужність після пошкодження електричної підстанції. Олександр Усик втратив звання абсолютного чемпіона світу з боксу.

Детальніше про ці та інші головні події ночі та ранку 18 листопада – у добірці Фактів ICTV.

Вибухи у Дніпрі

Вибухи в Дніпрі пролунали пізно ввечері 17 листопада під час повітряної тривоги.

Місто й район опинилися під масованою атакою російських дронів-шахедів, у результаті чого спалахнули пожежі.

В.о. начальника ОВА Владислав Гайваненко повідомив, що дрони масово атакують Дніпро та район, і закликав людей залишатися в укриттях до відбою тривоги.

Атака на Берестин

Унаслідок російської ракетної атаки на Берестин на Харківщині постраждали мирні жителі.

Після удару стало відомо про дев’ятьох травмованих: семеро з вибуховими пораненнями перебувають у лікарні, ще двоє отримали гостру реакцію на стрес.

Згодом стало відомо, що в лікарні померла 17-річна дівчина, яка зазнала тяжких поранень під час атаки.

Обстріл Херсона

Унаслідок російського обстрілу частково знеструмлені всі райони Херсона.

Фахівці вже оцінюють масштаби пошкоджень і проводять аварійно-ремонтні роботи, через що можливі перебої з централізованим водопостачанням у багатоповерхівках.

Пожежі на Бєлгородщині та в Омську

У місті Короча Бєлгородської області РФ сталася масштабна пожежа в торговому центрі Вокзальний. Перед цим місто атакували невідомі дрони.

За даними губернатора регіону Геннадія Гладкова, постраждалих немає. Короча й два сусідні села — Погорілівка та Підкопаївка частково залишилися без світла.

Уранці 18 листопада в передмісті Омська вибухнула газова труба, після чого спалахнула масштабна пожежа.

Губернатор Віталій Хоценко підтвердив подію та повідомив, що попередньо стався витік газу з газопроводу. Постраждалих немає, але місцеві скаржаться на хімічний запах у повітрі.

Дві АЕС знизили потужність

Хмельницька та Рівненська АЕС знизили потужність після атаки РФ, яка пошкодила критично важливу електропідстанцію.

Через втрату однієї з двох ліній 750 кВ оператор енергосистеми обмежив виробництво електроенергії на частині реакторів.

Рафаель Гроссі наголосив, що підстанції забезпечують позамайданчикове живлення систем безпеки, тому їхня цілісність має ключове значення.

Одну з ліній уже відновили, інша досі не працює, тож три реактори працюють з обмеженою потужністю.

Усик втратив пояс WBO

Олександр Усик відмовився від чемпіонського поясу WBO — про це організація повідомила у своєму акаунті в X.

Команда боксера офіційно поінформувала WBO про рішення, яке там назвали “шанобливою паузою”, підкресливши, що двері організації для українця завжди відкриті.

Після відмови від титулу Усик більше не є абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі, але продовжує володіти трьома поясами — IBF, WBA та WBC.

ЄК погіршила прогноз зростання ВВП України

Єврокомісія погіршила прогноз зростання ВВП України: у 2025 році очікується лише 1,6% замість 2%, а у 2026-му — 1,5% замість 4,7%.

Причини – атаки РФ по енергетичній інфраструктурі, зниження агровиробництва та загальний тиск війни на економіку.

Водночас внутрішній попит і оборонні витрати залишаються ключовими драйверами зростання, а відновлення економіки прогнозують на 2027 рік.

Інфляція, за оцінками ЄК, підвищиться до 13,1% наступного року, а дефіцит бюджету — до 23,8% ВВП. Експорт цього року зменшиться на 2,4%, тоді як імпорт зросте на 5,8% через потребу в енергії та матеріалах.

