Тернопіль оголосив три дні жалоби після російської атаки 19 листопада, яка забрала життя мирних мешканців у власних домівках.

Про це повідомив мер міста Сергій Надал, підкресливши спільний біль громади.

– Цієї ночі ворог забрав життя тернополян. У їхніх домівках. Наша громада щиро співчуває кожному, хто втратив рідних, близьких, друзів. Тернопіль сьогодні плаче з вами. , – написав міський голова.

Удар по Тернополю 19 листопада

Вибухи у Тернополі пролунали над ранок середи. За кілька хвилин до влучань Повітряні сили попереджали про рух ударних БпЛА у напрямку області. Згодом містяни почули роботу ППО та серію сильних вибухів, після чого над містом здійнявся стовп диму.

Окупанти били одночасно ударними дронами та крилатими ракетами. Під удар потрапили дві дев’ятиповерхівки: в одній спалахнула масштабна пожежа, в іншій – зруйновано конструкції з 3-го по 9-й поверх.

На місці одразу розпочалися аварійно-рятувальні роботи. Працюють понад 160 рятувальників, спецпідрозділ Дельта, кінологи та роботизовані системи.

ДСНС повідомила про 25 загиблих, з них троє дітей. До медзакладів та пунктів допомоги звернулися 73 постраждалі, серед них 15 дітей.

Поруч зі зруйнованими будинками працюють 14 психологів ДСНС, які вже надали підтримку щонайменше 150 людям. Триває пошуково-рятувальна операція – під завалами можуть залишатися люди.

Ситуація ускладнюється станом повітря. За даними обласного центру контролю та профілактики хвороб, станом на 13:00 рівень шкідливих речовин перевищено в районі вулиць 15 Квітня та Василя Стуса.

Фото: Сергій Надал

