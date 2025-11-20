Президент Володимир Зеленський повідомив про зустріч із представниками США, на якій Україні були надані пропозиції щодо закінчення війни.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

США надали план закінчення війни

– Сьогодні в мене була зустріч із представниками Сполучених Штатів. Вагома делегація і дуже серйозна розмова. Американська сторона надала свої пропозиції – пункти плану, щоб закінчити війну, їхнє бачення, – зазначив Зеленський.

Він наголосив, що Україна з перших днів війни займає “надзвичайно просту позицію – Україні потрібен мир”.

Зараз дивляться

– Справжній мир – такий, який не зламає третє вторгнення. Достойний мир – щоб умови були з повагою до нашої незалежності, нашого суверенітету, до гідності українського народу. І ми саме такі умови маємо забезпечити, – зауважив президент.

Він додав, що було окреслено те, що для України принципово. Сторони домовилися, що команди будуть працювати над пропозиціями.

– Ми не будемо робити різких заяв і налаштовані на чітку, чесну роботу – Україна, Сполучені Штати й наші друзі та партнери у Європі та в світі, – сказав президент.

Він розповів, що останніми днями відбулися переговори із європейськими лідерами. Сьогодні була розмова із президентом Фінляндії Александром Стуббом.

Зеленський перебуває на зв’язку із іншими лідерами, зокрема, Еммануелем Макроном. Найближчими днями може відбутися розмова із президентом США Дональдом Трампом.

– Ми свідомі того, що сила Америки та підтримка Америки можуть наблизити мир реально, і ми не хочемо це втратити. Ми розуміємо також і те, що в Росії немає реального бажання миру, інакше вони б і не починали цю війну, – сказав президент.

Що відомо про мирний план США

Учора ЗМІ з посиланням на джерела надали деталі так званого мирного плану, над яким працювали представники Росії та США.

Документ складається з 28 пунктів. Він передбачає значні поступки з боку України. Він містить вимогу віддати Донбас та скоротити чисельність ЗСУ вдвічі.

Серед інших вимог – визнання російської мови як державної та закріплення офіційного статусу РПЦ.

Нагадаємо, 19 листопада високопосадовці Пентагону прибули до Києва з неоголошеним візитом для обговорення мирних зусиль із Зеленським.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.