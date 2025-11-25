У ніч проти 25 листопада Україна пережила нову хвилю масованих атак російських БпЛА та ракет.

Найбільше постраждали Київ і Київська область, також під ударом опинилися Одеса та Нікопольський район Дніпропетровської області.

Паралельно триває інтенсивний дипломатичний процес довкола мирної пропозиції США: після перемовин у Женеві сторони досягли прогресу, але частина пунктів все ще узгоджується.

Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, а президент України Володимир Зеленський заявив про скорочення кількості пунктів у мирній рамці.

Детальніше про ці та інші події ночі 25 листопада — у добірці Фактів ICTV.

Атака на Київ

У ніч проти 25 листопада Росія завдала масованого удару по столиці. Наразі відомо про 6 загиблих та орієнтовно 10 постраждалих.

У Печерському районі ворожий дрон влучив у 22-поверховий житловий будинок на рівні 4–5 поверхів. Унаслідок влучання зруйновано конструкції 4-го, 5-го і частково 7-го поверхів.

У Дніпровському районі дрон влучив у дев’ятиповерховий будинок. Там руйнування й пожежа охопили 6–7 поверхи. Також зафіксовано влучання в гаражні приміщення.

У Дарницькому районі уламки впали на відкритій території приватного сектору.

У Святошинському районі під час ранкової атаки на Київ частково зруйновано нежитлове приміщення.

Загалом у столиці рятувальники врятували 18 людей.

Крім того, ворог атакував і Київщину, зокрема Броварський, Білоцерківський та Вишгородський райони.

У Білій Церкві пошкоджено чотириповерховий будинок. З нього рятувальники евакуювали 46 людей. Також зруйновано чотири сусідні будинки.

Унаслідок вибухів у Білій Церкві постраждала 14-річна дитина.

Вибухи в Одесі та районі

Під час нічних вибухів в Одесі та районі пошкоджено об’єкти цивільного та енергетичного призначення.

На окремих ділянках сталися займання на об’єктах портової та енергетичної інфраструктури, пошкоджено обладнання.

Також фіксуються руйнування дорожнього покриття та зупинки громадського транспорту.

Постраждали двоє 13-річних хлопчиків, дві 24-річні жінки, 40-річний та 80-річний чоловіки.

Атака на Нікопольський район Дніпропетровщини

До півночі росіяни накривали Нікопольщину FPV-дронами та артилерією. Пошкоджено приватний будинок та АЗС.

Як повідомив очільник ОВА Владислав Гайваненко, під прицілом ворога опинилися: Нікополь, Марганецька, Покровська та Червоногригорівська громади.

Крім того, у Миколаївській громаді Синельниківського району Дніпропетровської області унаслідок атаки БпЛА понівечено інфраструктуру.

Жертв та поранених немає.

Деталі зустрічі Трампа й Зеленського

Після консультацій у Женеві 23 листопада виступила речниця президента США Керолайн Левітт.

Вона заявила, що зустріч Дональда Трампа та Володимира Зеленського цього тижня не планується.

За її словами, оновлений план миру буде представлений російській стороні, а команди США, України та міжнародних посередників працюють над узгодженням останніх спірних пунктів.

Левітт наголосила, що Трамп прагне якнайшвидше укласти угоду та чинить тиск на обидві сторони для завершення війни.

Заява Зеленського щодо мирної угоди

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що після переговорів у Женеві кількість пунктів у рамці миру зменшилась із початкових 28.

Він наголосив, що американська сторона демонструє конструктивність, але робота ще триває.

Глава держави додав, що найчутливіші питання планує обговорити особисто з президентом Трампом.

Протягом дня Зеленський також провів координаційні розмови з лідерами Фінляндії, Литви, Європейської ради та прем’єр-міністрами Норвегії й Іспанії.

Телефонна розмова Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна

На тлі активних дипломатичних зусиль відбулася телефонна розмова Дональда Трампа та глави КНР Сі Цзіньпіна.

Президент США назвав її “дуже хорошою”.

Сторони обговорили війну РФ проти України, економічні питання та перспективи нової угоди для американських фермерів.

Трамп заявив, що відносини між США та Китаєм надзвичайно міцні, та повідомив, що Сі Цзіньпін планує відвідати США пізніше цього року, а він сам поїде до Пекіна у квітні 2026-го.

У МЗС Китаю підтвердили розмову: Сі Цзіньпін наголосив на підтримці зусиль, спрямованих на досягнення миру, і закликав якнайшвидше узгодити стійку та обов’язкову для виконання мирну угоду.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 371-шу добу.

