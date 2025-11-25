Унаслідок нічної атаки на Київ 25 листопада зруйновано логістичний центр мережі Novus у Святошинському районі.

Під час удару загинули четверо водіїв, ще п’ятеро людей дістали поранень.

Про це повідомляє пресслужба мережі Novus.

Удар по логістичному центру Novus у Києві 25 листопада: що відомо

Логістичний центр Novus — один із найсучасніших об’єктів такого типу в Україні площею понад 50 тис. кв. м. Центр збудували та відкрили вже під час повномасштабного вторгнення.

— Під час атаки загинули четверо водіїв наших постачальників, що прибули на вигрузку товарів, ще п’ятеро людей зазнали поранень. Співробітники Novus, які перебували в укритті під час атаки, не постраждали, — йдеться у повідомленні компанії.

Зараз логістичний центр не функціонує, на місці працюють відповідні служби. Компанія оцінює масштаби збитків, які є значними.

— Попри удар, дефіциту товарів у магазинах не буде. Ми вже перебудовуємо логістичні маршрути та працюємо над тим, щоб забезпечити стабільну роботу всіх об’єктів мережі і в найкоротші терміни відновити роботу складу, — наголосили у компанії.

Novus висловила співчуття родинам загиблих та надає всю необхідну допомогу й підтримку сім’ям та постраждалим.

Нагадаємо, що вночі 25 листопада Київ та область зазнали масованої комбінованої атаки дронами та ракетами.

Перші вибухи в столиці пролунали близько 01:00, коли росіяни атакували місто дронами та балістичними ракетами.

Близько сьомої ранку повітряна тривога оголошувалася повторно — ЗСУ фіксували рух крилатих, керованих авіаційних та аеробалістичних ракет Х-47М Кинджал.

За останніми данними, наразі відомо про 7 загиблих та 20 постраждалих, серед яких семирічний хлопчик.

Фото: Telegram президента України

