В Одесі знайшли мертвим курсанта військової академії Павла С. Ймовірно, він скоїв самогубство.

Про це повідомили у військовій академії Одеси у соціальній мережі Facebook у п’ятницю, 28 листопада.

В Одесі знайшли мертвим першокурсника військової академії

Як заявили у військовій академії, трагічний інцидент стався 26 листопада. За межами розташування підрозділу без ознак життя знайшли курсанта – першокурсника Павла С.

Зараз дивляться

– Керівництво Академії співпрацює зі слідчими органами, паралельно призначено службове розслідування. За попередніми результатами вже готова низка кадрових рішень. Обставини інциденту з’ясовуються, – йдеться у повідомленні.

За попередньою кваліфікацією правоохоронними органами, причиною смерті стало самогубство. Водночас, перевіряється версія перевищення службових повноважень.

У Військовій академії наголосили, що в разі підтвердження цього усі винні понесуть відповідальність за законом.

Першими про смерть курсанта повідомляли низка пабліків у соціальних мережах. Посилаючись на слова інших курсантів писали, що з хлопця знущалися та цькували сержанти.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.