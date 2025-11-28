В Одесі розслідують смерть курсанта військової академії: що відомо
В Одесі знайшли мертвим курсанта військової академії Павла С. Ймовірно, він скоїв самогубство.
Про це повідомили у військовій академії Одеси у соціальній мережі Facebook у п’ятницю, 28 листопада.
В Одесі знайшли мертвим першокурсника військової академії
Як заявили у військовій академії, трагічний інцидент стався 26 листопада. За межами розташування підрозділу без ознак життя знайшли курсанта – першокурсника Павла С.
– Керівництво Академії співпрацює зі слідчими органами, паралельно призначено службове розслідування. За попередніми результатами вже готова низка кадрових рішень. Обставини інциденту з’ясовуються, – йдеться у повідомленні.
За попередньою кваліфікацією правоохоронними органами, причиною смерті стало самогубство. Водночас, перевіряється версія перевищення службових повноважень.
У Військовій академії наголосили, що в разі підтвердження цього усі винні понесуть відповідальність за законом.
Першими про смерть курсанта повідомляли низка пабліків у соціальних мережах. Посилаючись на слова інших курсантів писали, що з хлопця знущалися та цькували сержанти.