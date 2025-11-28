Потужні вибухи у Сумах прогриміли вдень у п’ятницю, 28 листопада. Російські війська застосували дрони для атаки по місту.

Про наслідки російських ударів розповіли в. о. Сумського міського глави Артем Кобзар та очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Вибухи у Сумах: які наслідки атаки 28 листопада

Після 11:00 ворог атакував цивільну інфраструктуру Сум ударним безпілотником, внаслідок чого місцеві жителі чули вибухи.

У важкому стані поранений цивільний унаслідок ворожого удару в Зарічному районі Сум, заявив Григоров.

За словами Кобзаря, постраждалого чоловіка доставлено до лікарні, де медики надають йому всю необхідну допомогу.

Наразі на місці атаки у Сумах працюють екстрені служби. Усі наслідки російського обстрілу з’ясовуються.

У ніч на 28 листопада російські війська здійснили масштабну повітряну атаку по Україні.

У Повітряних силах ЗСУ відзвітували, що окупанти застосували балістичну ракету типу Іскандер-М, а також 72 ударних безпілотників типів Shahed, Гербера та інших моделей.

Станом на ранок, сили ППО збили або придушили 63 ворожі дрони на Півночі, Півдні та Сході України.

