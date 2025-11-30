Атака на Вишгород: є загиблий, палала багатоповерхівка
Армія РФ в ніч на 30 листопада атакувала ударними безпілотниками Вишгород на Київщині. Внаслідок атаки загинула одна людина, пошкоджено багатоповерхівку.
Про це у повідомив керівник Київської ОВА Микола Калашник у своєму Telegram-каналі.
Атака на Вишгород 30 листопада: наслідки
– На жаль, унаслідок ворожої атаки у Вишгороді одна людина загинула та 11 постраждало. Серед них одна дитина. Шестеро людей госпіталізовано, – повідомив він о 1 ночі.
За словами Калашника, після атаки рятувальники проводили евакуацію жителів багатоповерхівки та гасили пожежу.
Він зазначив, що кількість постраждалих може збільшитися. На місці працюють медики та психологи.
Крім того, у Вишгороді зруйновано приватний будинок також виникла пожежа на території підприємства.
У ДСНС повідомили, що з багатоповерхівки евакуювали 146 осіб. На місці працювали понад 90 рятувальників та 18 одиниць техніки.
Місцевим мешканцям надається психологічна допомога та підтримка Товариства Червоного Хреста.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 376-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.