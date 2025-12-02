Уночі проти 2 грудня російські війська атакували Одеську область, застосувавши ударні дрони Shahed.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, ДСНС України та ДТЕК.

Атака на Одеську область 2 грудня: що відомо

Під час атаки на Одеську область 2 грудня основний удар ворог спрямував по цивільній та енергетичній інфраструктурі регіону.

Попри ефективну роботу сил протиповітряної оборони, уникнути руйнувань не вдалося.

Так, під час атаки на Одеську область було побито вікна та дахи близько 10 приватних будинків поряд.

Також пошкоджень зазнав один із об’єктів енергетичної інфраструктури, адміністративна будівля.

Пожежу на енергооб’єкті рятувальники разом із місцевими пожежними командами оперативно ліквідували.

Після атаки на Одеську область 2 грудня фіксуються серйозні проблеми з електрикою.

За даними ДТЕК, близько 8 тис. домогосподарств уже вдалося перепідключити за резервними схемами, проте ще понад 36 300 родин залишаються без світла.

Критична інфраструктура тимчасово працює на генераторах.

Для мешканців регіону розгорнуто 11 пунктів незламності, де можна зігрітися, зарядити телефони та отримати необхідну допомогу.

На щастя, від ворожої атаки на Одеську область ніхто з людей не постраждав.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 378-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Одеська ОВА

