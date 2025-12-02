Уночі та зранку 2 грудня в Україні та за її межами відбулося кілька важливих подій.

Стало відомо про нові кроки у сфері оборонної співпраці, рішення партнерів про надання військової допомоги, а також про міжнародний візит президента Володимира Зеленського та першої леді.

Тим часом українське військове командування заявило про критичне значення роботизованих систем на полі бою, а ЗМІ повідомили про суттєве скорочення Туреччиною імпорту російської нафти.

Більше про ці та інші ключові події ночі – в огляді на Фактах ICTV.

Україна придбає винищувачі Rafale

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із президентом та генеральним директором Dassault Aviation Еріком Трап’є, під час якої обговорили можливість придбання для України багатоцільових винищувачів сімейства Rafale.

Зеленський ознайомився з виробничими потужностями компанії та провів переговори щодо:

перспективних напрямів співпраці,

технічних характеристик літаків,

можливостей локалізації виробництва в Україні.

За словами президента, Україна зможе придбати Rafale в межах декларації, підписаної 17 листопада з Еммануелем Макроном.

Італія схвалила 12-й пакет військової допомоги Україні

Міжвідомчий указ про 12-й пакет військової допомоги Україні набув чинності після публікації в Офіційному віснику Італії.

Декрет передбачає:

найшвидші процедури доставки обладнання,

безкоштовну передачу транспортних засобів, матеріалів та військової техніки Україні,

секретний список озброєння, підготовлений Генштабом ЗС Італії.

Документ підписав міністр оборони Гвідо Крозетто за погодження міністра закордонних справ і міністра економіки Італії.

Як і у попередніх випадках, його зміст не оприлюднюється з міркувань безпеки, однак, згідно з указом, транспортні засоби, матеріали та обладнання “передаються отримувачу безкоштовно”.

Візит Зеленського до Ірландії

Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська прибули з візитом до Ірландії.

Про це повідомив прем’єр-міністр Міхал Мартін, заявивши:

— Для нас велика честь вітати президента Зеленського та першу леді в Ірландії. Наша підтримка народу України, який відстоює свою свободу та демократію, залишається незмінною.

Ірландія підтвердила готовність і надалі надавати гуманітарну й політичну допомогу Україні.

Роботизовані комплекси – ключовий елемент війни майбутнього

Широке застосування ударних та розвідувальних дронів суттєво розширило небезпечну зону на лінії фронту, тому наземні роботизовані комплекси дедалі частіше стають невід’ємною частиною сучасної тактики.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, через активну роботу БпЛА евакуація поранених значно ускладнилася, а противник дедалі частіше свідомо б’є по стабілізаційних пунктах, порушуючи міжнародне гуманітарне право.

— Хоч би як було важко, Україна робить усе можливе для збереження життя кожного воїна. Евакуація і надання медичної допомоги залишаються моїм пріоритетом, – наголосив Сирський.

Він зазначив, що у відповідь на нові виклики медичні підрозділи працюють під землею, а транспортування поранених із передової дедалі частіше здійснюється саме за допомогою наземних роботизованих систем.

Такі комплекси дозволяють зменшити ризики для військових медиків і забезпечити швидшу та безпечнішу евакуацію під вогнем ворога.

Туреччина скоротила імпорт російської нафти

У листопаді Туреччина суттєво зменшила закупівлі російської нафти марки Urals. Падіння імпорту пов’язане як із посиленням західних санкцій проти російських енергокомпаній, так і з переходом турецьких нафтопереробних заводів на альтернативні сорти сировини.

Як повідомляє Reuters, із 2022 року Туреччина була серед найбільших покупців російської нафти після того, як більшість країн ЄС відмовилися від її закупівель.

Тепер вона утримує друге місце серед морських імпортерів Urals після Індії.

У листопаді постачання нафти Urals до Туреччини скоротилися приблизно на 100 тис. барелів на добу порівняно з жовтнем, зупинившись на рівні близько 200 тис. барелів на добу.

На зниження імпорту вплинули:

санкції США проти компаній Лукойл та Роснефть, які звузили коло доступних постачальників;

прагнення Туреччини диверсифікувати джерела сировини напередодні набуття чинності заборони ЄС на паливо з російської нафти, що вступає в силу наприкінці січня 2026 року.

Аналітики зазначають, що тенденція до скорочення закупівель може зберігатися й надалі, адже турецькі НПЗ поступово переналаштовують технологічні процеси під інші види нафти.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 378-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

