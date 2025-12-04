Сьогодні зранку 4 грудня російські військові обстріляли житлові квартали Дніпровського району Херсона. На жаль, постраждали люди.

Про це повідомляє Херсонська міська військова адміністрація (МВА).

Вибухи у Херсоні сьогодні, 4 грудня: що відомо

За даними МВА, внаслідок ворожого обстрілу міста постраждали троє людей. Поліціянти доставили потерпілих до лікарні.

Наразі відомо, що 67-річний чоловік та жінка 59 років дістали контузії, вибухову та закриту черепно-мозкову травми.

У 49-річного жителя Херсона мінно-вибухова травма, уламкові поранення обличчя, грудної клітини, правого передпліччя.

Усі потерпілі у стані середньої тяжкості.

Також зранку стало відомо, що в лікарні померла 6-річна дівчинка, яка учора постраждала через ворожий артилерійський обстріл того ж таки району Херсона. Травми у дитини виявилися надто тяжкими.

26 листопада близько 19:40 росіяни вдарили по цивільній автівці у Херсоні дроном. Через ворожий обстріл загинули жінка та дитина.

15 листопада росіяни з артилерії обстріляли Херсон. На жаль, травмовано жінку, ще одна загинула.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 380-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

