У Києві лунали вибухи, по ворожих дронах працювала ППО
Вибухи в Києві прогриміли близько 00:20 5 грудня.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Вибухи в Києві 5 грудня: що відомо
Перед тим як пролунали вибухи в Києві Повітряні сили ЗСУ сповіщали про рух ударних БпЛА на столицю з північного сходу через Бровари.
Після цього повідомлення, місцеві жителі почули вибухи та роботу ППО.
Офіційних коментарів від органів влади наразі не надходило.
Наразі невідомо чи є постраждалі унаслідок вибухів у Києві.
Повітряна тривога у Києві триває.
— Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту, – закликали містян у Київській міській військовій адміністрації.
