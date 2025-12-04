Вибухи в Києві прогриміли близько 00:20 5 грудня.

Про це повідомляють моніторингові канали.

Вибухи в Києві 5 грудня: що відомо

Перед тим як пролунали вибухи в Києві Повітряні сили ЗСУ сповіщали про рух ударних БпЛА на столицю з північного сходу через Бровари.

Зараз дивляться

Після цього повідомлення, місцеві жителі почули вибухи та роботу ППО.

Офіційних коментарів від органів влади наразі не надходило.

Наразі невідомо чи є постраждалі унаслідок вибухів у Києві.

Повітряна тривога у Києві триває.

— Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту, – закликали містян у Київській міській військовій адміністрації.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.