Україна цієї осені здійснила рекордну кількість точкових ударів по ключових елементах паливної та оборонної інфраструктури Росії.

Про це повідомляє Радіо свобода з посиланням на супутникові знімки, що опублікували Схеми.

Удари ЗСУ по об’єктах у Росії: що відомо

За даними ЗМІ, встановленими на основі супутникових знімків, українські сили уразили понад 50 важливих об’єктів — від нафтопереробних підприємств до заводів військово-промислового комплексу.

Така масштабність та результативність ударів стала безпрецедентною для одного сезону.

На основі супутникових зображень створено карту уражених цілей

Видання зібрало і систематизувало підтверджені наслідки ударів, створивши карту з точними місцями пошкоджень. На ній позначені:

військові підприємства,

нафтопереробні й газопереробні заводи,

великі нафтові бази,

морські термінали та логістичні хаби.

Ці локації відіграють ключову роль у забезпеченні російської армії пальним, технікою та боєприпасами.

Супутникові знімки розкривають небачений раніше масштаб осінніх ударів ЗСУ по стратегічних обʼєктах РФ «Схеми» зобразили уражені російські обʼєкти на інтерактивній мапі та дослідили наслідки щонайменше 13 влучань ЗСУ Матеріал @KOvsianyi – у треді???? pic.twitter.com/kvLuoAPobv — Схеми (@cxemu) December 4, 2025

Одним із найпомітніших ударів стала атака на Саранський механічний завод, що входить до корпорації Ростех.

Це підприємство є одним із виробників компонентів до озброєння та техніки армії РФ.

Вночі 22 жовтня безпосередньо по території заводу був завданий удар — супутникові фото зафіксували пошкодження покрівлі виробничого цеху.

Це перший відомий випадок, коли українські сили дістаються саме цього оборонного активу.

Також у ніч проти 1 листопада було атаковано нафтотермінал у Туапсе — один із центральних транспортних вузлів Росії на Чорному морі.

Через цей порт, за оцінками профільних дослідницьких центрів, проходять поставки пального та вантажів для військових підрозділів.

На супутникових знімках видно наслідки влучання в трубопровідну систему, а також пошкодження танкера, який перебував біля причального комплексу.

Морський термінал у Феодосії українські сили атакували тричі протягом осені.

Фотознімки демонструють значне ураження об’єкта — було знищено або пошкоджено щонайменше 13 резервуарів для зберігання палива.

Термінал забезпечував постачання пального на військові об’єкти окупованого півострова та у воєнну логістику на материк.

Наприкінці вересня під прицілом опинилися одразу кілька об’єктів російських енергетичних гігантів:

Ці об’єкти розташовані на відстані близько 60 км один від одного, але в одній логістичній зоні. Обидва — частина маршрутів транспортного забезпечення армії РФ.

Окремо виділяється ситуація із Саратовським нафтопереробним заводом, одним із найбільших у Росії.

За осінній період українські сили атакували його не менше семи разів.

Знімки від 16 листопада показують знищення цистерни для зберігання продуктів переробки, а також руйнування ділянки технологічного трубопроводу.

Ураження цього підприємства викликає помітні перебої в регіональних поставках нафтопродуктів.

Українські удари по об’єктах, що живлять російську армію паливом, ремонтом техніки та боєприпасами, стали важливою частиною стратегії обмеження ресурсних можливостей противника.

Ця осіння кампанія стала наймасштабнішою за кількістю підтверджених влучань і рівнем нанесених втрат інфраструктурі РФ.

