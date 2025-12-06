Чинні атомні електростанції України були вимушені скоротити виробництво електроенергії після масштабних російських обстрілів у ніч проти 6 грудня.

Про це повідомили Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) та Міністерство енергетики України.

Скорочення виробництва електрики на АЕС

– Масштабні військові дії в одну мить вплинули на електромережі та змусили чинні АЕС України скоротити виробництво електроенергії. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі знову закликає до військової стриманості, щоб уникнути ядерної аварії, – йдеться у повідомленні.

У Міністерстві енергетики України підтвердили, що внаслідок нічної масованої атаки Росії на енергетичну інфраструктуру атомні електростанції вимушено знизили потужність генерації.

Очільник Державної інспекції енергетичного нагляду України Анатолій Замулко в ефірі телемарафону розповів, що збільшення потужності АЕС до номінальних значень відбуватиметься поступово, коли енергетики відновлять пошкоджені мережі.

За його словами, вже розпочато аварійно-відновлювальні роботи.

Водночас Анатолій Замулко пояснив, що довелося вимушено збільшити обмеження щодо електропостачання внаслідок сьогоднішньої масованої атаки, а у кількох регіонах України запроваджені аварійні відключення світла.

– Грубе порушення міжнародних вимог щодо ядерної безпеки під час російських ударів по енергетичній інфраструктурі, що забезпечує живлення власних потреб та видачу потужності атомних електростанцій, не повинне залишатись поза увагою світової спільноти. російську політику енергетичного тероризму потрібно зупинити, – заявив він.

У ніч на 6 грудня внаслідок атаки Запорізька АЕС тимчасово залишалася без зовнішнього електропостачання. За інформацією Міністерства енергетики, наразі лінія 330 кВ заживлена. Проте лінія 750 кВ все ще залишається відключеною.

