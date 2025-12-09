До 38 зросла кількість загиблих унаслідок ворожої атаки на Тернопіль 19 листопада.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Тернопільській області.

Оновлено 9 грудня.

Обстріл Тернополя 19 листопада: жертви

Увечері 8 грудня в поліції повідомили про дві нові жертви удару по Тернополю, що стався ще 19 листопада.

Так, було виявлено двох загиблих людей, які вважалася безвісти зниклими.

Тож тепер кількість загиблих у Тернополі після удару 19 листопада становить 38 людей. Восьмеро з них – діти.

Безвісти зниклими наразі вважаються ще троє дорослих.

Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, що 2 грудня стало відомо, що 36-ю жертвою удару стала 81-річна мешканка будинку по вулиці 15 квітня, який 19 листопада зруйнувала ворожа ракета.

Як встановив судово-медичний експерт лікарні Святого Луки у Львові, жінка загинула від вибухових травм.

27 листопада міський голова Тернополя Сергій Надал сповістив про смерть 12-річної Адріани Унольт. Дівчинка, мати якої загинула, а сестричка теж перебувала з пораненнями у лікарні, померла після дев’яти днів боротьби за життя.

21 листопада з-під завалів дістали тіла жінки та двох її дітей – півторарічного сина та шестирічної дочки. Голова родини три дні чекав під руїнами будинку, сподіваючись побачити своїх рідних живими.

Атака на Тернопіль 19 листопада: що відомо

Після масованої атаки на Тернопіль 19 листопада дронами та ракетами зазнали руйнувань два будинки по вулиці Стуса та 15 квітня.

Перший будинок, за висновками експертів, відновленню не підлягає. У другому, де найбільше постраждали два під’їзди, можливий капітальний ремонт.

Пошуково-рятувальна операція на місці удару по Тернополю тривала чотири дні поспіль.

Врятувати тоді вдалося 39 дорослих та сімох дітей. Знайшли під завалами також двох кішок і папугу. Тваринок передали їхнім власникам.

Травми під час атаки на Тернопіль 19 листопада дістали 94 людини, зокрема 18 дітей.

Жертвами наразі стали 30 дорослих та восьмеро дітей. Ще троє дорослих вважаються безвісти зниклими.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 385-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

