Детальніше про головні події ночі читайте в добірці від Фактів ICTV.

Зросла кількість загиблих після атаки у Тернополі

Поліція у Тернопільській області повідомила, що виявлено тіла двох загиблих людей, які вважалася безвісти зниклими після російського удару 19 листопада.

Станом на 8 грудня внаслідок ракетного удару по Тернополю загинуло 38 людей, серед них — 8 дітей. Безвісти зниклими вважаються ще троє дорослих.

Вибух у Херсоні

Учора 8 грудня близько 23:00 російські військові атакували дроном чоловіка у Дніпровському районі Херсона. У 62-річного херсонця вибухова травма та уламкове поранення ноги.

Постраждалого шпиталізували у середньому стані тяжкості.

Вибухи в Сумах 8 грудня

Пізно ввечері 8 грудня росіяни атакували Суми дронами. Цілився ворог по об’єктах енергетичної інфраструктури, заявив керівник Сумської ОВА Олег Григоров.

За його словами, лише за пів години росіяни спрямували по місту понад десяток ударних дронів. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Через ворожий удар у Сумах відсутнє електропостачання – частина критичної інфраструктури працює на резервних джерелах живлення.

Зокрема, міськводоканал перейшов на резервне живлення, а заклади охорони здоров’я працюють на генераторах.

ЗСУ частково відійшли під Мирноградом

ЗСУ частково відійшли від Мирнограда Покровського району Донецької області, щоб зберегти особовий склад, інформує 7 корпус Десантно-штурмових військ.

Ситуація в районі Мирнограда залишається напруженою. Попри це воїни 7 корпусу ДШВ продовжують виконувати бойові завдання та тримають визначені рубежі.

Повідомляється, що росіяни активно обстрілюють Мирноград керованими авіабомбами.

Вибух у Чебоксарах РФ

Вночі 9 грудня пролунали вибухи у Чебоксарах Чуваської Республіки РФ. У соцмережах місцеві жителі опублікували відео вибухів та роботи російської ППО. Попередньо, є приліт по заводу Енергозапчастина, який є частиною військово-промислового комплексу РФ.

Через вибухи у Чебоксарах пошкоджено житловий будинок. Там вибило вікна та балконні рами. Повідомляють про поранених.

Міжнародний суд ООН прийняв позов Росії проти України

Міжнародний суд ООН прийняв зустрічний позов Росії проти України у справі про порушення Конвенції про геноцид.

Клопотання України про відхилення російського позову суд відхилив. Міжнародний суд ООН визначив, що позов Російської Федерації підсудний його юрисдикції та тісно пов’язаний з предметом позову від України.

Тепер Україна має подати свою відповідь на зустрічний позов Росії до 7 грудня 2026 року. Водночас Росія отримає час до 7 грудня 2027 року для відповіді на українські аргументи.

Нагадаємо, що Україна подала позов, звинувачуючи Росію у зловживанні терміном геноцид.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 385-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

