У грудні цього року в районі села Свято-Покровське Сіверської міської громади (Донецька область) росіяни розстріляли українського військовослужбовця, який намагався здатися у полон.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Росіянин розстріляв військовослужбовця ЗСУ під час здачі в полон

Під час зачистки приватного сектору російські окупанти виявили у напівзруйнованому будинку українського захисника.

Коли боєць вийшов із піднятими руками, демонструючи готовність здатися, ворог відкрив вогонь.

Поранений військовослужбовець спробував сховатися, однак росіянин добив його пострілом з автомата.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

Проводяться слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину та ідентифікації винного військовослужбовця РФ.

Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та вважається тяжким міжнародним злочином.

Російські війська систематично порушують міжнародне гуманітарне право, застосовуючи насильство проти українських військовополонених.

Подібні дії фіксуються українською стороною та міжнародними організаціями для подальшого притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, 19 листопада у Покровському районі Донецької області загарбники розстріляли п’ятьох українських військовополонених.

Вони були обеззброєні та лежали на землі обличчям донизу, коли один із окупантів відкрив вогонь, що призвело до загибелі військовополонених.

Фото: Донецька обласна прокуратура

