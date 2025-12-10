У середу, 10 грудня, у Прилуках на Чернігівщині поліцейські на службовому автомобілі збили на регульованому пішохідному переході двох людей. Унаслідок ДТП жінка зазнала травм, а дитина загинула.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції Чернігівської області.

Смертельна ДТП у Прилуках 10 грудня 2025 року

Попередньо відомо, що наряд групи реагування патрульної поліції їхав на виклик на службовому автомобілі Mitsubishi Outlander з увімкненими проблисковими маячками.

Керівництво Нацполіції негайно ініціювало проведення службового розслідування за фактом смертельної ДТП у Прилуках. Поліцейських відсторонено від виконання службових обов’язків.

– На місце ДТП виїхав заступник голови Нацполіції Сергій Кобець та керівництво Департаменту головної інспекції НПУ. Нині на місці події працює слідчо-оперативна група. Розслідуванням автопригоди займатиметься ДБР, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, наприкінці листопада на Полтавщині поліцейський на смерть збив двох 17-річних сестер, які йшли узбіччям дороги.

Фото: Суспільне Чернігів

