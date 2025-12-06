Неподалік Любліна у Польщі сталася ДТП за участю автобуса, в якому було 26 українців.

ДТП з українцями біля Любліна у Польщі: що відомо

Як пише видання Radio Lublin, ДТП сталася на національній дорозі № 17 у селі Кольонія-Седліщкі близько третьої ранку за місцевим часом (02:00 за київським часом).

За інформацією поліції, 27-річний водій легкового автомобіля з невідомих причин виїхав на зустрічну смугу, на автобус, що їхав маршрутом Рава-Руська — Варшава. Чоловік загинув на місці.

Через це автобус, в якому перебувало 26 громадян України, з’їхав з дороги в поле. Ніхто з пасажирів не постраждав, інформує видання.

Поліція Польщі проінформувала, що після аварії дорогу заблокували, транспорт обʼїжджав ділянку прилеглими населеними пунктами. Станом на ранок 6 грудня рух транспорту було відновлено.

Крім того, поліція встановлює обставини виїзду водія авто на зустрічну смугу.

До речі, на початку грудня у місті Карлівка Полтавської області унаслідок автомобільної катастрофи загинуло двоє неповнолітніх сестер.

За кермом автомобіля перебував працівник поліції, який, за попередніми даними, мав ознаки алкогольного сп’яніння.

Фото: Policja Świdnik

