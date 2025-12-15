Уночі та вранці 15 грудня російські війська здійснили чергову атаку на Дніпропетровську область.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко та ДСНС України

Атака на Дніпропетровську область 15 грудня: що відомо

За словами очільника ОВА, під час атаки на Дніпропетровську область під ударом були об’єкти цивільної інфраструктури та транспортні підприємства.

Зокрема, у Миколаївській громаді Синельниківського району ворог застосував безпілотники. Сталися пожежі.

Унаслідок удару постраждали двоє чоловіків — 29 і 42 років.

Як уточнили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій, травми в момент повторного удару під час ліквідації пожежі дістали рятувальник та працівник місцевого підприємства — їх госпіталізували до лікарні.

Безпілотники також атакували Павлоград і П’ятихатки Кам’янського району Дніпропетровської області.

Унаслідок ударів виникли займання, пошкоджено інфраструктуру та транспортне підприємство.

По Марганецькій громаді Нікопольського району агресор вдарив із реактивної системи залпового вогню Град.

За даними Укрзалізниці, через обстріл Дніпропетровщини знеструмлено контактну мережу на залізниці.

Компанія вивела резервні тепловози, поступово відновлюється рух електротягою, але курсують із затримками плїзди:

№119 Дніпро — Холм (+3 год);

№120 Холм — Дніпро (+3:40);

№75/76 Київ — Кривий Ріг (+4:25);

№37/38 Київ — Запоріжжя (+4:10);

№79/80 Дніпро — Львів (+6:30).

Приміські поїзди в напрямку Дніпра та Кривого Рогу також курсують із затримками 3-4 години. Зокрема:

№6008 П’ятихатки — Дніпро (+3 год);

№6501 П’ятихатки — Кривий Ріг (+4 год).

Як повідомили в Повітряному командуванні Схід, з вечора до ранку оборонці неба збили 22 ворожі безпілотники над Дніпропетровською областю.

