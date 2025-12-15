Атака на Днепропетровскую область: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие
Ночью и утром 15 декабря российские войска осуществили очередную атаку на Днепропетровскую область.
Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко и ГСЧС Украины
Атака на Днепропетровскую область 15 декабря: что известно
По словам главы ОВА, во время атаки на Днепропетровскую область под ударом оказались объекты гражданской инфраструктуры и транспортные предприятия.
В частности, в Николаевской общине Синельниковского района враг применил беспилотники. Вспыхнули пожары.
В результате удара пострадали два мужчины — 29 и 42 лет.
Как уточнили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, травмы в момент повторного удара во время ликвидации пожара получили спасатель и работник местного предприятия — их госпитализировали в больницу.
Беспилотники также атаковали Павлоград и Пятихатки Каменского района Днепропетровской области.
В результате ударов возникли возгорания, повреждена инфраструктура и транспортное предприятие.
По Марганецкой общине Никопольского района агрессор нанес удар из реактивной системы залпового огня Град.
По данным Укрзализныци, из-за обстрела Днепропетровщины обесточена контактная сеть на железной дороге.
Компания вывела резервные тепловозы, постепенно восстанавливается движение электротягой, но курсируют с задержками поезда:
- №119 Днепр — Холм (+3 ч);
- №120 Холм — Днепр (+3:40);
- №75/76 Киев — Кривой Рог (+4:25);
- №37/38 Киев — Запорожье (+4:10);
- №79/80 Днепр — Львов (+6:30).
Пригородные поезда в направлении Днепра и Кривого Рога также курсируют с задержками 3-4 часа. В частности:
- №6008 Пятихатки — Днепр (+3 ч);
- №6501 Пятихатки — Кривой Рог (+4 ч).
Как сообщили в Воздушном командовании Восток, с вечера до утра защитники неба сбили 22 вражеских беспилотника над Днепропетровской областью.