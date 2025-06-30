ДТП у Румунії: автобус із 60 українцями врізався в мікроавтобус, є жертва

У Румунії сталася ДТП за участі пасажирського автобуса, в якому їхало 60 громадян України, зокрема 21 дитина.

Про це повідомляє телеканал Digi24.

ДТП в Румунії: що сталося

Автобус прямував з Бакеу до Аджуда та врізався в мікроавтобус, припаркований на узбіччі дороги.

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В результаті ДТП в Румунії постраждали п’ятеро людей у віці від 27 до 65 років — четверо в мікроавтобусі і один в автобусі, а також загинула 29-річна жінка з комуни Агеш, яка перебувала в мікроавтобусі, повідомили у поліції Бакеу.

Пасажирським автобусом керував 40-річний іноземець. Його перевірили на алкотестері, результат негативний.

Поліція з’ясовує обставини ДТП автобуса з українцями.

Коментар МЗС щодо ДТП в Румунії з автобусом

За інформацією консульського відділу посольства України в Румунії, у ніч на 30 червня поблизу міста Бакеу (комуна Ніколая Белческу) сталася ДТП за участю пасажирського автобуса українського автоперевізника. Автобус, в якому перебувало 60 українців, прямував з України до Болгарії.

На дорозі автобус зіткнувся із мікроавтобусом із румунською реєстрацією – у транспортному засобі перебувало п’ять громадян Румунії.

– Внаслідок зіткнення одна загинула громадянка Румунії, троє – отримали поранення різного ступеню тяжкості – одна громадянка України та двоє громадян Румунії. Постраждалій громадянці України надано медичну допомогу на місці, госпіталізації не потребувала, – розповіли в українському МЗС.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження. Українських водіїв опитали як свідків.

Того ж дня громадяни України продовжили рух за маршрутом на іншому автобусі, наданому перевізником.

Посольство України надіслало офіційний запит до правоохоронців щодо обставин ДТП в Румунії.

Нагадаємо, що 25 червня сталася ДТП в Румунії поблизу села Таріверде. Водій пасажирського автобуса не впорався з керуванням, внаслідок чого транспорт перекинувся. В автобусі їхало 55 українців, з яких 37 жінок, вісім чоловіків та дев’ятеро дітей.

В результаті ДТП кілька людей отримали легкі травми, медичну допомогу їм надали на місці. На щастя, минулося без жертв.

13 червня смертельна ДТП з українцями сталася у французькому департаменті Сарт, поблизу міста Ле Ман. В аварію потрапив пасажирський автобус. Внаслідок аварії загинули чотири людини, щонайменше 30 постраждало.

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