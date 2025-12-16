Служба безпеки України розшукала пістолет, з якого було вбито народного депутата Андрія Парубія, і отримала нові беззаперечні докази щодо підозрюваного у злочині.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

СБУ знайшли зброю з якої вбили Парубія

За даними слідства, кілер діяв за замовленням російських спецслужб і використав для злочину пістолет Макарова з глушником, який правоохоронці виявили у схованці, облаштованій після вбивства Парубія.

Експертизи підтвердили, що саме з цієї зброї було зроблено смертельний постріл, а на пістолеті виявлено сліди ДНК кілера.

Крім того, у ході розслідування отримано відеозапис, на якому зловмисник облаштовує схрон у лісовій місцевості та доповідає про це своєму російському куратору.

За попередньою інформацією, зброю планували використовувати і для інших замовних убивств на території України.

Після вбивства Парубія кілер намагався втекти за кордон, проте був затриманий СБУ та Нацполіцією у Хмельницькій області.

Йому повідомлено про підозру за статтями Кримінального кодексу: ст. 112 (посягання на життя народного депутата) та ч. 2 ст. 111 (державна зрада).

Також встановлено, що підозрюваний виправдовував збройну агресію РФ та заперечував воєнні злочини, зокрема під час окупації Бучі.

На підставі нових доказів СБУ додатково повідомила йому про підозру за чч. 1, 3 ст. 436-2 ККУ (виправдовування та глорифікація збройної агресії РФ).

Розслідування проводили співробітники СБУ у Львівській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Вбивство Парубія

Нагадаємо 30 серпня 2025 року у Львові вбили колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія.

Його застрелили серед білого дня у в Сихівському районі міста.

