Пролунали вибухи у Запоріжжі 17 грудня — ворог завдав трьох ударів по Запоріжжю та Запорізькому району. На жаль, є постраждалі.

Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Оновлено о 14:14

Вибух у Запоріжжі сьогодні, 17 грудня: що відомо

За словами Івана Федорова, у Запоріжжі зафіксовано влучання у два будинки. Попередньо, під завалами можуть бути люди.

Як пізніше повідомили рятувальники ДСНС, внаслідок серії авіаударів по Запоріжжю постраждали 19 людей, врятовано одну людину.

Вибухами пошкоджена багатоповерхівка, житловий будинок та навчальний заклад. На місцях ударів виникли пожежі.

Психологи ДСНС надали допомогу п’яти громадянам.



Згодом Іван Федоров повідомив, що кількість постраждалих зросло до 26 осіб.

Два багатоквартирних будинки зазнали значних руйнувань, ще 12 багатоквартирних та приватних будинків пошкоджені.

— Комунальники вже почали відновлювальні роботи, фахівці райадміністрації продовжують обстежувати райони влучань, щоб зафіксувати пошкодження, — наголосив очільник ОВА.

На місці авіаударів працюють усі екстрені служби Запоріжжя та волонтери Загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста.

У Кушугумській громаді Запорізького району поранення дістала жінка. Їй медики надають допомогу.

Нагадаємо, що 16 грудня пролунало кілька вибухів у Запоріжжі. Ціллю ворога стала багатоповерхівка, там спалахнула пожежа. Вогнем охопило чотири квартири на п’ятому та шостому поверхах.

Вранці 14 грудня росіяни атакували Запоріжжя — вибухами побило супермаркет АТБ. За допомогою лікарів звернулося 11 постраждалих, серед них 6-річна дитина, два рятувальники та один поліціянт.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 393-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Запорізька ОВА

Фото : ДСНС

