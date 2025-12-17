У Черкасах пролунало декілька вибухів – повідомляється про атаку безпілотників на місто.

Вибухи у Черкасах 17 грудня 2025 року

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про велику кількість безпілотників на Черкаси. Про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА попереджав і начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Згодом місцеві мешканці повідомили про низку вибухів у місті.

Про наслідки вибухів у Черкасах поки нічого не відомо, а саме чи є постраждалі та руйнування. Слідкуємо за інформацією.

До речі, 17 грудня РФ завдала декілька ударів по Запоріжжю та Запорізькому району. У місті є влучання у два будинки – там сталися пожежі, 32 людини постраждало.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 393-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

