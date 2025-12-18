Вибухи в Запоріжжі прогриміли зранку 18 грудня.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Вибухи в Запоріжжі 18 грудня: що відомо

Перед тим, як пролунали вибухи у Запоріжжі, голова ОВА повідомляв про загрозу застосування керованих авіаційних бомб (КАБів) по Запорізькій області.

Пізніше Іван Федоров написав, що унаслідок ранкової атаки на обласний центр пошкоджено дев’ятиповерховий житловий будинок та гаражний кооператив.

Наразі невідомо, чи є постраждалі внаслідок вибухів у Запоріжжі сьогодні вранці, 18 грудня.

На місці атаки працюють відповідні служби.

Нагадаємо, що напередодні 17 грудня завдав три удари по Запоріжжю.

Вибухами пошкоджена багатоповерхівка, житловий будинок та навчальний заклад. На місцях ударів виникли пожежі.

За даними ОВА, під час цієї атаки на Запоріжжя постраждали 32 людини.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 394-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

