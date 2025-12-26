Уночі проти 26 грудня (із 18:00 25 грудня) російські війська здійснили чергову комбіновану повітряну атаку на Україну.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 26 грудня: що відомо

Під час нічної атаки на Україну окупанти застосували:

Зараз дивляться

одну балістичну ракету Іскандер-М і

99 ударних БпЛА типу Shahed

Пуски дронів здійснювалися з районів Брянська, Курська, Приморсько-Ахтарська (РФ), а також Гвардійського (ТОТ АР Крим). Близько 60 безпілотників — це Шахеди.

Повітряний напад відбивали:

авіація,

зенітні ракетні війська,

підрозділи радіоелектронної боротьби і безпілотних систем,

мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09:00 збито або приглушено 73 ворожі БпЛА на Півночі, Півдні та Сході країни.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 26 ударних БпЛА на 16 локаціях.

Зокрема, уночі проти 26 грудня атакував Одеську область ударними безпілотниками.

Під ударом опинилися Ізмаїльський та Одеський райони, а також сама Одеса.

Повітряні удари спричинили нові ушкодження об’єктів енергетичної та портової інфраструктури: виникли пожежі, пошкоджені адміністративні будівлі, обладнання та техніка.

Інформації про загиблих і постраждалих не надходило.

Крім того, під ударом цієї ночі опинилася й Миколаївщина.

Уночі противник атакував місто Миколаїв і передмістя кількома ударними дронами, попередньо — БпЛА типу Молния.

Унаслідок атаки відбулося часткове знеструмлення абонентів Миколаївського району. Станом на зараз майже всі споживачі заживлені.

У Миколаївському районі ворог завдав удару по місту Очаків, попередньо з реактивних систем залпового вогню. Пошкоджено 11 приватних будинків та вісім автомобілів.

Крім того, ворог чотири рази атакував FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади.

Люди під час цих атак не постраждали.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 402-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.