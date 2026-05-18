Круїзний лайнер MV Hondius, на борту якого було зафіксовано спалах хантавірусу, 18 травня має прибути до Роттердама для завершальної дезінфекції. Влада Нідерландів готує карантинні заходи для членів екіпажу та медперсоналу, що залишаються на судні.

Про це повідомляє Reuters.

Лайнер після спалаху хантавірусу заходить у Роттердам: що відомо

За даними місцевої влади, після швартування екіпаж, що складається із 25 осіб і двох медичних працівників, проходитиме карантин.

Для частини іноземних членів екіпажу вже підготовлено спеціальні ізоляційні умови, однак тривалість їх перебування під наглядом поки остаточно не визначена.

Судно раніше прямувало до Кабо-Верде, однак було змушене змінити маршрут після виявлення спалаху тяжких респіраторних захворювань серед пасажирів.

За інформацією ВООЗ, з початку інциденту померли щонайменше троє людей.

Медичні служби зазначають, що хантавірус зазвичай передається гризунами, але в рідкісних випадках можливе зараження між людьми при тісному контакті.

Інкубаційний період може тривати до шести тижнів, тому контактні особи в різних країнах уже перебувають під наглядом або на карантині, пише Reuters.

Водночас експерти наголошують, що ситуація не є пандемічною і не має ознак масштабного глобального поширення, однак контроль за контактними особами може тривати ще протягом кількох місяців.

Нагадаємо, голова Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом Гебреїсус зазначав, що вже найближчими тижнями можуть з’явитися нові випадки хантавірусу після спалаху інфекції на борту круїзного лайнера MV Hondius.

Попри відсутність нових випадків виявлення хвороби наразі, ситуація може змінитися, оскільки інкубаційний період становить від шести до восьми тижнів.

