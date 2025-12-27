Погода в Україні на 10 днів: чи буде сніг і мороз у новорічну ніч
- Напередодні Нового року українці планують святкування та цікавляться погодою на вихідні й святковий тиждень.
- Синоптик прогнозує переважно зимовий характер погоди зі снігом, вітром і невеликими морозами.
- Детальний прогноз погоди в Україні на 10 днів надав синоптик Укргідрометцентру Іван Семиліт.
Наближається Новий рік, і багато українців вже планують святкування на вихідних та у святковий тиждень. Тож ми вирішили дізнатися, яка погода очікується по Україні в цей період і чи зможе зимова казка зі снігом додати святкового настрою.
Про синоптичну ситуацію в Україні нам розповів синоптик Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт. Він надав прогноз погоди в Україні на 10 днів.
Якою буде погода: прогноз на 10 днів від синоптика
З 27 по 29 грудня в Україні очікується нестійка зимова погода. Переважатиме вплив північних повітряних мас з районів Скандинавії, завдяки чому над країною будуть проходити атмосферні фронти.
Попри це, сильних морозів не передбачається, адже їх трохи пом’якшуватимуть суцільні хмарні покриви. Водночас поривчастий вітер посилюватиме відчуття холоду, а атмосферний тиск коливатиметься.
Прогноз погоди з 27 грудня по 5 січня
Розповідаючи про прогноз погоди на 10 днів в Україні, синоптик наголосив, що загалом у найближчі три доби синоптичну ситуацію визначатиме циклон та атмосферні фронти з північного сходу. Очікуються опади підвищеної активності. Найближчої ночі, окрім заходу країни, сніжитиме, а вдень, у суботу, випадатиме невеликий сніг.
28 та 29 грудня майже на всій території України часом очікується помірний сніг, а в ніч на неділю у північно-східних областях опади будуть більш інтенсивними та локально можуть сягати рівня значного снігу.
– За таких умов на дорогах утворюється ожеледиця. Місцями сніг може переходити у дощ при незначному підвищенні температури. Рекомендується бути уважними та обережними, – попередив синоптик.
Температурний режим на вихідних та у понеділок залишатиметься морозним, хоча можливе невелике підвищення температури за рахунок хмар та надходження більш теплого повітря циклонічного походження.
В нічні години температура знизиться до 0…-7°, а вдень коливатиметься в межах -5°…+2°. Швидкість вітру сягатиме 7–12 м/с, що додаватиме відчуття дискомфорту.
27 грудня у західних областях, а також 28 та 29 грудня на Правобережжі очікуються пориви вітру 15–20 м/с, що сприятиме утворенню хуртовин та може погіршувати видимість на дорогах.
Погода на Новий рік в Україні
Протягом 30-31 грудня по всій території країни очікується невеликий сніг, а 31 грудня вдень у західних областях спостерігатиметься помірний сніг. Температура вдень та вночі залишатиметься на рівні -1…-7°С, хоча вдень 30 грудня на Закарпатті та півдні країни буде близько нуля.
Вночі 31 грудня по всій Україні очікується зниження температури до -5…-11° морозу.
Консультативний прогноз погоди з 1 по 5 січня
У період з 1 по 5 січня часом сніжитиме, а 3 січня буде переважно без опадів. Нічна температура прогнозується в межах -5…-11°, у Карпатах та на північному сході місцями до -17°. Денна температура становитиме -1…-7°.