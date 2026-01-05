У ніч проти 5 січня Росія здійснила чергову атаку на українські міста — під ударом опинилися Київ і Харків, є загиблий та постраждалі.

Також цієї ночі пролунали резонансні міжнародні заяви та повідомлення про криваві протести в Ірані.

Детальніше про головні події ночі читайте в добірці від Фактів ICTV.

Атака на Київ

У ніч на 5 січня російські окупанти здійснили чергову повітряну атаку на Київ.

В Оболонському районі столиці зафіксовано пряме влучання у чотириповерхову будівлю медичного закладу.

Удар припав на рівень другого поверху, де функціонувало стаціонарне відділення з пацієнтами.

Внаслідок атаки виникла пожежа, яку оперативно ліквідували підрозділи ДСНС. Під час ретельного обстеження приміщень рятувальники виявили тіло загиблої людини.

За даними ДСНС, з будівлі евакуювали 25 осіб. Ще троє людей дістали поранення різного ступеня тяжкості та потребували медичної допомоги.

Роботи з ліквідації наслідків атаки тривали до ранку.

Атака на Харків

Пізно ввечері 4 січня пролунали вибухи у Харків.

За повідомленнями ЗМІ, які перебували в місті, мешканці чули щонайменше три потужні вибухи.

Перед цим Повітряні сили Збройних сил України попереджали про загрозу застосування ударних безпілотників по східних регіонах.

На момент вибухів у Харкові та області тривала повітряна тривога.

Офіційна інформація про руйнування та можливих постраждалих уточнюється.

Трамп не вірить у “атаку” на резиденцію Путіна

Президент США Дональд Трамп заявив, що не вірить у твердження російської сторони про нібито атаку України на резиденцію Володимира Путіна.

За словами Трампа, певні події могли відбуватися неподалік, однак вони не мали жодного стосунку до самої резиденції.

Він наголосив, що не бачить підтверджень заявам Кремля.

Нагадаємо, раніше Росія звинуватила Україну у спробі атаки резиденції Путіна Валдай у Новгородській області за допомогою десятків безпілотників.

У Кремлі після цього заявили, що можуть переглянути свою позицію щодо переговорів зі США про припинення війни.

Масові протести в Ірані

В Іран щонайменше 16 людей загинули під час масштабних протестів, які тривають уже близько тижня.

За даними правозахисних організацій, причиною заворушень стало стрімке зростання інфляції та поглиблення економічної кризи.

Протести охопили багато міст країни та переросли у жорсткі сутички між демонстрантами та силами безпеки.

Це наймасштабніша хвиля протестів в Ірані за останні три роки.

Президент Ірану Масуд Пезешкіян закликав Міністерство внутрішніх справ діяти “доброзичливо та відповідально” і наголосив, що суспільство неможливо заспокоїти силовими методами.

Влада також визнала серйозні економічні проблеми та пообіцяла діалог, попри триваючі затримання учасників протестів.

Трамп заявив, що США потрібна Гренландія

Окремо Дональд Трамп повернувся до теми Гренландія, заявивши, що Сполученим Штатам вона “абсолютно потрібна” з міркувань оборони.

За словами президента США, острів перебуває в зоні активності флотів Росії та Китаю, що, на його думку, створює загрозу національній безпеці США.

Він не виключив жодних сценаріїв розвитку подій у майбутньому.

Прем’єр-міністерка Данія Метте Фредеріксен різко відреагувала на ці заяви, назвавши їх неприйнятними.

Вона наголосила, що США не мають права анексувати жодну з територій Данського королівства, включно з Гренландією.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 412-ту добу.

