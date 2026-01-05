Внаслідок нічної атаки РФ по Київській області у Славутичі застосовані аварійні відключення електроенергії.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

Аварійне відключення світла у Славутичі: що відомо

Через аварійне відключення світла у Славутичі тимчасово без централізованого електропостачання майже 8,5 тис. родин.

– Енергетики вже працюють над відновленням. Вони роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в кожну домівку. Обʼєкти критичної інфраструктури переведені на резервне живлення. Тепло та вода у людей є, – розповів Калашник.

За його інформацією, об’єкти соціальної сфери перейшли на роботу від генераторів та батарей.

– Звʼязок та інтернет наявний. Місто тримається і працює, – наголосив очільник ОВА.

Він додав, що пункти незламності відкриті та готові прийняти кожного, хто цього потребує. Також ситуацію контролюють комунальні служби, поліція та ДСНС — у посиленому режимі.

У Славутичі Вишгородського району пошкоджено багатоквартирний будинок. Мешканців оперативно евакуювали та тимчасово розмістили в пункті обігріву на базі міської лікарні.

Постраждалих, як зазначає Микола Калашник, немає.

Нагадаємо, уночі проти 5 січня (із 18:00 4 січня) російські війська здійснили чергову масовану атаку на Україну із застосуванням балістичних ракет та ударних безпілотників.

Всього агресори використали по Україні 9 ракет і 165 дронів.