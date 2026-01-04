До п’яти зросла кількість загиблих після російського ракетного удару по Харкову в п’ятницю, 2 січня.

Оновлено 4 січня о 14:11. Про це повідомили керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов та міський глава Харкова Ігор Терехов.

Удар по Харкову 2 січня: скільки жертв

На місці ворожих ударів по Харкову рятувальники знайшли фрагменти тіла людини. Наразі кількість загиблих збільшилася до п’ятьох людей.

Пошуково-рятувальна операція триває.

Нагадаємо, що росіяни завдали ударів ракетами по центральній частині Харкова 2 січня. Ворожа ракета влучила у житловий квартирний будинок, який повністю зруйнувала.

На жаль, під завалами рятувальники знайшли тіло маленького хлопчика, а згодом й молодої жінки. Постраждало щонайменше 30 людей, серед них – шестимісячне немовля.

Згодом стало відомо, що загиблі – це 22-річна мама та її 3-річний син. Як розповіла харківському виданню МедіаПорт бабуся загиблої Анастасії Пархоменко Тетяна Волкова, її онука сама з Кривого Рогу Дніпропетровської області.

На початку повномасштабної війни дівчина виїхала до Польщі, де познайомилася з хлопцем Тимофієм із Харкова. Пара вирішила повернутися в Україну. Вони приїхали до Харкова у вересні минулого року.

Трирічний Максим ходив до садочка.

На момент удару Тимофій вийшов із квартири, що й урятувало йому життя.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 411-ту добу.

Фото: Харківська обласна прокуратура