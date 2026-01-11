Уночі проти 11 січня (із 18:30 10 січня) російські війська здійснили чергову повітряну атаку на Україну із застосуванням ударних безпілотників.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 11 січня: що відомо

Під час нічної атаки на Україну противник застосував 154 ударні БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів.

Пуски здійснювалися з районів Міллерово, Курська, Орла, Брянська, Приморсько-Ахтарська (РФ), а також із Гвардійського — з тимчасово окупованої території АР Крим.

Близько 110 безпілотників становили Шахеди.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряною обороною збито та приглушено 125 ворожих БпЛА на Півночі, Півдні та Сході країни.

Водночас зафіксовано влучання 22 ударних безпілотників на 18 локаціях, а також падіння збитих дронів чи їхніх уламків на двох локаціях.

Нагадаємо, що вночі проти 11 січня пролунали вибухи в Харкові.

За результатами перевірки зафіксовано влучання БпЛА типу Шахед у землю на відкритій території Слобідського району.

Унаслідок вибухів руйнувань та постраждалих немає.

У Повітряних силах ЗСУ наголошують, що російська атака триває — у повітряному просторі України залишаються ворожі БпЛА.