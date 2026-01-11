Уночі проти 11 січня ворог атакував Житомирську область – у регіоні уражено об’єкти критичної інфраструктури.

Про це повідомив голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

Атака на Житомирську область 11 січня: що відомо

За словами очільника ОВА, унаслідок атаки на Житомирську область 11 січня на уражених об’єктах сталися пожежі.

Гасіння ускладнювалося повторними повітряними тривогами.

Одну з пожеж рятувальники ліквідували, гасіння ще однієї досі триває.

Наразі відомо, що двоє працівників дістали травми середнього ступеня важкості та були доставлені до медичного закладу, де перебувають під наглядом лікарів.

Остаточні наслідки атаки на Житомирську область наразі з’ясовуються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 418-ту добу.

Фото : ДСНС