Вибухи в Харкові пролунали уночі 13 січня. Повітряні сили попереджали про швидкісні цілі, що прямують на місто та про загрозу дронів.

Вибухи в Харкові 13 січня: які наслідки

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив о 00:14 про вибухи у Харкові.

– В Харкові пролунала серія вибухів. Інформація зʼясовується. Загроза з повітря зберігається. Бережіть себе, – написав він.

Згодом мер Ігор Терехов уточнив, що вибухи, які було чутно у місті, пролунали за межами Харкова, у передмісті.

Він додав, що у Харківській області фіксується велика кількість ворожих ударних БпЛА.

Пізніше Синєгубов поінформував, що внаслідок ворожої атаки за межами Харкова одна людина отримала поранення.

Повітряні сили попереджали про повітряні цілі, що прямують на Харків.

Нагадаємо, Володимир Зеленський попереджав про загрозу нового масованого удару РФ.

Президент з посиланням на дані української розвідки повідомив, що ворог готує масовану ракетно-дронову атаку найближчими днями.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 420-ту добу.

