Уночі проти 13 січня (з 18:00 12 січня) Росія здійснила атаку на Україну, застосувавши ракети різних типів та сотні ударних безпілотників.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 13 січня: що відомо

Під час нічної атаки на Україну противник застосував:

18 балістичних ракет Іскандер-М

7 крилатих ракет Іскандер-К

293 ударні БпЛА типу Shahed

Близько 200 дронів — Шахеди.

Удари балістикою ворог завдав із чотирьох локацій по Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській та Київській областях.

Станом на 09:30 протиповітряною обороною збито/приглушено 247 повітряних цілей:

2 балістичні ракети Іскандер-М;

5 крилатих ракет Іскандер-К;

240 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів.

Водночас зафіксовано влучання ракет і 48 ударних БпЛА на 24 локаціях.

Зокрема, уночі 13 січня РФ завдала ракетно-дронового удару по терміналу Нової пошти в передмісті Харкова — селі Новий Коротич Пісочинської громади.

Об’єкт спочатку атакували дві балістичні ракети Іскандер-М, після чого — чотири ударні дрони типу Герань-2.

Унаслідок атаки загинули чотири людини, ще шестеро дістали поранення.

Вантажний термінал майже повністю знищений, пошкоджено також дві автозаправні станції.

Також ворог атакував Одесу ударними безпілотниками.

Пошкоджень зазнали лікарня, дитячий садок, ліцей, фітнес-центр і луна-парк. Виникли пожежі в новобудові, навчальному закладі та гаражі — їх оперативно ліквідували.

Також зафіксовано значні пошкодження житла та приватного транспорту.

Крім того, нічні удари пошкодили два енергетичні об’єкти ДТЕК.

Наразі відомо, що унаслідок атаки на Одесу постраждали шестеро цивільних, двох госпіталізували.

За даними Повітряних сил ЗСУ, атака триває – в повітряному просторі залишаються ворожі дрони.